Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika Yerel Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

7 saat önce

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdıIĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

IĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Ağrı Dağı ve eteklerine kar yağması, Iğdır'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Zirvede karın eksik olmadığı Ağrı Dağı'na mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Ağrı Dağı'na yağan kar, ovanın yeşili ile birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı Dağı, Türkiye, Avrupa, Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
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