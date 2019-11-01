Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
7 saat önce
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdıIĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
IĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Ağrı Dağı ve eteklerine kar yağması, Iğdır'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Zirvede karın eksik olmadığı Ağrı Dağı'na mevsimin ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Ağrı Dağı'na yağan kar, ovanın yeşili ile birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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