Ağrı dağı'na tırmanıp, van gölü'ne dikkat çektiler

VAN Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek amacıyla, Vadi Doğa Sporları Kulübü'nden 9 kişilik ekip, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Burada Van Gölü ile ilgili mesaj verip, pankart açan kulüp üyeleri, tipi ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.Van ile çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri her hafta değişik yerlere geziler düzenliyor. Kalabalık gruplarla gittikleri gezileri sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri bu kez de Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları '5 ilde 25 zirve' kapsamında 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri 9 kişilik ekiple çıktıkları Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı. Telefonları donan ve konuşmakta bile güçlük çeken ekip, zirvede "Van Gölü ölüyor sessiz kalma", "Van Gölü'nü kirletme korunsun", "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın", "Van Gölü koruma kanunu olmadan Van Gölü korunamaz" mesajları verip, 'Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın' pankartı açtı.Zirve tırmanışında yaşadıklarını anlatan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van Gölü'nün kirlenmemesi ve korunmasına dönük mesajlar verdiklerini belirterek, "Hava sisliydi ve zirveye vardığımızda çok sert bir rüzgar, tipi ve kar yağışı başladı. Göz gözü göremeyecek durumdaydı. Soğuktan telefonlarımız dondu ve devre dışı kaldı. Bu sırada geldiği gruptan ayrılan bir İranlı dağcıya da denk geldik. Onu da yanımıza alarak inişe geçtik. Zor bir tırmanış oldu. Ama vereceğimiz mesaj çok önemliydi. Van Gölü Koruma Kanunu mutlaka olmalı bilinciyle yola çıktığımız 5 ilde 25 zirve kapsamında yer alan 13'üncü zirvemiz Türkiye'nin çatısı ve en yüksek dağı olan Ağrı Dağı zirvesinde, bir kez daha Van Gölü'nün korunmasına yönelik mesajlarımızı verdik" diye konuştu.