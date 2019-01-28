Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı'nda 1 PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu

Ağrı Dağı'nda 1 PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu

1 saat önce

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı bölgesinde Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç adına düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin cesedi bulundu.

Ağrı Dağı'nda 1 PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu, System.String[]
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı bölgesinde Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç adına düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1 PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait ceset bulundu. Bu bölgede yapılan aramalarda ayrıca toprağa gömülü 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği açıklandı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ağrı Dağı, PKK, 3. Sayfa
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