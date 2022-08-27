2022 yılının Ağrı Dağı yılı ilan edilmesinin ardından Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği ve 12 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi. Tırmanışa İstanbul-Manisa-Tekirdağ-Urfa- Antalya ve Türkiye 'nin farklı illerinden 20 kadın sporcu katıldı. Tırmanış 26-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.

Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı - Son Dakika

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