Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı

27.08.2022 15:50
Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı

Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldıAĞRI Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.

Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı

AĞRI Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.

2022 yılının Ağrı Dağı yılı ilan edilmesinin ardından Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği ve 12 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi. Tırmanışa İstanbul-Manisa-Tekirdağ-Urfa- Antalya ve Türkiye'nin farklı illerinden 20 kadın sporcu katıldı. Tırmanış 26-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.

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Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' tırmanışı yapıldı - Son Dakika
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