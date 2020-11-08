Ağrı Dağı'nda karaya çıkan su maymunu görüntülendi - Son Dakika

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, uzun kuyrukları, dişleri, su geçirmeyen tüyleri, bıyıkları ve ayak yapısıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşılması ve görüntülenmesi zor olan su maymunları, zaman zaman karaya çıkarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Iğdır 'da yaşayan ve genelde sulak alanlarda görülen su maymunları, karada yürürken görüntülendi.

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