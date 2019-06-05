Ağrı Dağı'nda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
AĞRI'nın Doğubayazıt
ilçesi Ağrı Dağı
bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK
'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 05 Haziran 2019 günü Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak, hava destekli icra edilen operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
- Ağrı
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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