Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı'nda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı Dağı'nda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Dağı'nda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 05 Haziran 2019 günü Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak, hava destekli icra edilen operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


- Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
Doğubeyazıt, PKK, Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel
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