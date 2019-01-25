Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı'nda PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu

Ağrı Dağı'nda PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu

1 saat önce

Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu.

Ağrı Dağı'nda PKK'lı Teröristin Cesedi Bulundu, System.String[]
Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK'lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:08 Kaynak: AA

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