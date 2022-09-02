Tarım alanında verdiği zararlarla bilinen ve bitkilerin köklerini yiyerek bitki ölümüne neden olan danaburnunu yiyen Kafkas kelerinin en fazla yayılış gösterdiği yerler arasında Ağrı Dağı ilk sırada yer alıyor.

Türkiye 'de nadir görülen sürüngen türlerinden olan Kafkas keleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki kayalık ve kurak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı - Son Dakika

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