Ağrı Dağı'ndaki buzulların erimesiyle oluşan sulak alanlar yaban kuşlarına hayat oluyor - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlar, kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bugünlerde bölgede konaklayan yaban kuşlarına can veriyor.

Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın da içinde bulunduğu bölge, Türkiye'nin en kurak bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Yazın hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde seyrettiği bölgeye, Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan akarsular hayat veriyor.

Sulak alanlar, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların da doğayla baş başa güzel zaman geçirdiği yerler arasında bulunuyor.

Flora ve fauna zenginliğiyle bilinen milli parkta birçok sürüngen, kuş, yırtıcı ve memeli türü yaşam alanı bulurken, suların geçtiği bölgelerde de görülmeye değer güzel manzaralar oluşuyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞ-MER) Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, milli park içerisinde yer alan sulak alanların Iğdır'ın biyoçeşitliliğine ciddi anlamda katkı sunduğunu söyledi.

Iğdır'ın, Türkiye'nin en kurak illerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, bünyesinde barındırdığı Ağrı Dağı Milli Parkı ve park içerisinde yer alan sulak alanlarla başta kuşlar olmak üzere birçok yaban hayvanına önemli yaşam alanı sağladığını anlattı.

Kurak bir bölgede su kuşlarının bulunmasının, bu sulak alanlar sayesinde olduğunu aktaran Çelik, "Bilindiği gibi su kuşları yaşamlarını sürdürmek için suya ihtiyaç duyarlar. Ağrı Dağı Milli Parkı da bu imkanı fazlasıyla sunuyor. Birçok kuş, memeli ve sürüngen türleri bu alanlarda barınmakta." dedi.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor

Bölgenin gönüllü tanıtımını yapan İlteriş Kağan Taşkınsu da milli park içinde yer alan sulak alanların, bölgenin en önemli doğal zenginlikleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu anlatan Taşkınsu, şöyle devam etti:

"Yazın ise yeşilliğin sulak alanlarla bir bütünlük oluşturması ve heybetli Ağrı Dağı'nın eteğinde olması sebebiyle adeta kartpostallık bir görüntü sunuyor. Bu güzelliklerinden dolayı kuş türleri ve yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu değeri tanıtmak, insanlara duyurmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve şehrimize gelen her ziyaretçiyi bu doğal güzellikleri, büyülü ortamı keşfetmeye davet ediyoruz."