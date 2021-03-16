Ağrı Dağı'ndaki teröristlere erzak temin ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu kişilerin tamamı, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda kentin Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı bölgesinde teröristlere erzak ve malzeme temin eden 9 zanlı tespit edildi.

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