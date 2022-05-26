Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim

26.05.2022 17:49

IĞDIR'da jandarma ve polis ekipleri, Ağrı Dağı'nın 2 bin metre rakımından geçen kara yolunu helikopterle denetledi.

IĞDIR'da jandarma ve polis ekipleri, Ağrı Dağı'nın 2 bin metre rakımından geçen kara yolunu helikopterle denetledi. Helikopterli ekibin kurallara uymadığını tespit ettiği sürücüler, uygulama noktalarında durduruldu.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri, ortak denetim gerçekleştirdi. Iğdır kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim için helikopterle havalanan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri tespit etti. Helikopterdeki denetim ekibinin anons ettiği araç sürücüleri, uygulama noktasında durdurularak ceza kesildi.


Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim
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Kaynak: DHA

Ağrı Dağı, Jandarma, Polis, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim - Son Dakika
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