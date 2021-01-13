Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor - Son Dakika

Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor

13.01.2021 11:15
Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor, System.String[]

Iğdır Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde kadınların dokuduğu el emeği halılar Japonya'ya ihraç ediliyor.

Iğdır Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde kadınların dokuduğu el emeği halılar Japonya'ya ihraç ediliyor.

Kentte, üniversite ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirilen, İl Özel İdaresi ile Halk Eğitim Merkezi tarafından da desteklenen projeyle ev kadınları halı dokuyor.

Ağrı Dağı eteğine kurulan üniversitenin Karaağaç yerleşkesinde yer alan atölyede, proje kapsamında meslek öğrenen kadınların dokuduğu el emeği halılar, üniversite ortaklı bir işletme tarafından Japonya'ya satılıyor.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cavit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin üniversitenin özel sektörle yürüttüğü bir çalışma olduğunu söyledi.

Halıların Japonya'daki evlerin alanları düşünülerek dokunduğunu anlatan Polat, "Japonlar dar alanda yaşayan toplumdur. Bu nedenle atölyelerimizde bu dar alanlarda kullanılacak küçük boyutlu halılar dokunmakta. Japonya haneleri düşünülerek özel bir çalışma oldu, özel motiflerden oluşan 1 ile 2 metrekarelik halılar üzerinde durmaktayız. Genellikle dar alanlara uyumlu halılar örüp bu halılarda özellikle Türk bitkisel motifleri kullanıyoruz." dedi.

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölüm Başkanı Melahat Teleri de ev kadınlarına yönelik halı dokuma kursunun iki aydır devam ettiğini belirtti.

Kursta kadınlara meslek öğretildiğine işaret eden Teleri, "Iğdır Üniversitesinin yöresel ürünleri dış pazara açma projesi kapsamında Adıyaman'dan bir firmayla, dokunan halıları Japonya'ya gönderiyoruz. Meslek öğrenen kadınlar firmanın istediği desenleri halı tezgahında işliyor. Firma da bunları Japonya'ya göndererek satışını gerçekleştiriyor." bilgilerini verdi.

"Iğdır'dan ilk kez Asya pazarına açılmış olduk"

Bu proje sayesinde Iğdır Üniversitesi atölyesinin tezgahlarında ilk kez halı dokumacılığı yapıldığını anlatan Teleri, şunları kaydetti:

"Iğdır'dan ilk kez Asya pazarına açılmış olduk. Bu projenin, bu çalışmaların sonucunda bizim de kendi ürünlerimizi ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyoruz, hedefimiz bu yönde. Proje dahilinde kendi ürettiğimiz ipliklerle, kendi ürettiğimiz boyalarla halı dokumayı planlıyoruz."

Usta Öğretici Hatice Mengü ise kursiyerlerin Memlük tarzlı halıları ürettiklerini belirterek, "Eskiden bu Memlük tarzı halıları evlerimizin duvarlarını süslemek için dokurduk. Şimdi bu Memlük halılarını Japonya'ya göndermek için dokuyoruz. Bu Memlük dediğimiz halı tarzı özellikle Selçuklu dönemi yöresel motiflerinin ağırlıkta kullanıldığı halılardır." ifadesini kullandı.

Iğdır Üniversitesi, Japonya, İŞKUR, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor - Son Dakika


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