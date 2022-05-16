Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi

16.05.2022 15:51

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve vahayı andıran İrem Bağları, yeşilin tonlarına büründü.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve vahayı andıran İrem Bağları, yeşilin tonlarına büründü.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde İrem Bağları bölgesinde birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.

Her mevsim sunduğu farklı güzellikleriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanan İrem Bağları, bereketli topraklarında yapılan tarımın yanı sıra sunduğu eşsiz manzaralarıyla da biliniyor.

Yurdun en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı eteklerindeki arazilerde yer alan bahçelerin bulunduğu alan bir vahayı andırıyor.

İlkbaharın etkili olduğu şu günlerde yeşil örtüyle kaplanan İrem Bağları, AA ekibince FPV dron ile görüntülendi.

Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi
Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi
Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi
Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi

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Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları FPV Drone ile görüntülendi - Son Dakika


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