Ağrı Dağı'nın etekleri, doğaya çıkan küçükbaş hayvanlarla renklendi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli mera ve otlaklarının bulunduğu Ağrı Dağı'nın etekleri, doğayla buluşan küçükbaş hayvanlarla renklendi.

Ağrı Dağı'nın kuzey tarafından bulunan Iğdır'daki yaklaşık 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan, baharın gelişiyle ahırlardan çıkarılarak otlaklarla buluştu. Küçükbaş hayvancılık merkezleri arasında ilk 10'da yer alan Iğdır'ın da içinde yer aldığı Ağrı Dağı eteklerinde, koyun ve keçilerin otlaklarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan yayla yolculuğu öncesinde otlaklara çıkarılan küçükbaş hayvanlar, AA ekibince drone ile görüntülendi.

"Kentte 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var"

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da bölgede ve Türkiye'de söz sahibi olduğunu söyledi. Hayvancılığın kentte her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Yolcu, "İlimizde yaklaşık 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan var, bunların büyük bölümü morkaraman ırkı. İlimiz küçükbaş hayvancılık konusunda bir gen merkezi sayılabilir." dedi.

Iğdır'ın hayvan sayıları bakımından Doğu Anadolu'da üçüncü, Türkiye'de dokuzuncu sırada olduğunu aktaran Yolcu, şöyle konuştu:

"Elbette ki bu sayılar daha da artırılabilir. Biz bu konuda üreticilerimizle beraber elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Özellikle kış döneminde, ilimiz mikroklima iklime sahip olduğundan kışlatma bakımında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendi yemimizi kendimiz üretebiliyoruz. Hem tarımsal üretim hem de hayvancılık konusunda Iğdır bölgede ileri gelen illerden biridir."

Hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkından İsmail Naral da hayvancılığın bölgede yaygın yapıldığına işaret etti.

Küçükbaş hayvancılığın bölgede yapılacak en güzel meslek olduğunu kaydeden Naral, "Güzel de para kazandırıyor, çünkü kısa vadelidir. Türkiye genelinde her yere et gönderiyoruz, besicilik de yapıyoruz. Şimdi bu şartlar içerisinde sıkıntı çekiyoruz desek yalan olur çünkü biz güzel para kazanıyoruz." diye konuştu.