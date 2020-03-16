Ağrı Dağı'nın eteklerindeki milli park göçmen kuşların dönüşüyle renklendi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın eteklerindeki milli park göçmen kuşların dönüşüyle renklendi

6 saat önce

Ağrı Dağı Milli Parkı, göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

Ağrı Dağı Milli Parkı, göçmen kuşları ağırlamaya başladı.

İlkbaharın gelmesiyle, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın etekleri kuşlarla şenlendi. Dağın eteğinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, güneyden kuzeye göçen kuşların, hava sıcaklığının artmasının ardından dönüşüyle renklendi.

Her yıl bahar ayında gerçekleşen kuş göçleriyle canlanan milli park, yaz boyunca birbirinden farklı onlarca kuş türüne ev sahipliği yapacak.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulak alanların, kuş bilimi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Çelik, "Milli park, bölgenin ornito faunasına önemli katkılar sağlamakta. Baharın gelmesiyle özellikle mart ayının ortalarına doğru, göçmen kuşlar, güney yarım küreden bizim de yer aldığımız kuzey yarım küreye doğru gelmekte." dedi.

Iğdır'da bugüne kadar yapılan araştırmalarda 276 kuş türünün tespit edildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Önemli türler arasında ak leylek, kara çaylak, şahin, kerkenez türlerini görmek mümkün. Milli park içinde yer alan Karasu, kuşlar açısından önemli bir bölge çünkü burası doğal bir habitat. Iğdır üç ülkeyle komşu durumda. Buraya birçok yaban canlısı, başta kuşlar olmak üzere yayılış göstermekte ve burada ciddi anlamda bir biyoçeşitlilik söz konusu."

"Iğdır kuşlar için çok önemli bir bölge"

Iğdır'ın önemli kuş göç rotaları üzerine yer aldığına işaret eden Çelik, Aras Nehri boyunca, nehrin beslediği tüm habitatlarda göçmen kuşları görmenin mümkün olduğunu aktardı.

Kuşların uzun mesafeli göçler yaparken mola vermeleri gereken yerlerin olduğuna dikkati çeken Çelik, "Mola verecekleri zaman böyle önemli sulak alanlara gelip, konaklayıp, buralarda besin depolayıp, dinlenip ya da kuluçkaya yatmakta, yaşamsal faaliyetlerini burada devam ettirmekte. Dolayısıyla Iğdır ili, kuşlar için çok önemli bir bölge. Ağrı Dağı Milli Parkı da bu faunayı desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş da Milli Park'ın her dönemde farklı güzellikler sunduğunu, bahar gelince de kuşlarla renklendiğini anlattı.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki milli park göçmen kuşların dönüşüyle renklendi

Ağrı Dağı, Yaban, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:11 Kaynak: AA
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