- Ağrı Dağı'nın eteklerine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

- Ağrı Dağı'nın eteklerine mevsimin ilk karı yağdı

IĞDIR - Türkiye'nin en yüksek dağları sıralamasında ilk sıraya giren Ağrı Dağı'nın eteklerine mevsimin ilk karı yağdı.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, kar yağışının ardından dağın etekleri karla kaplandı. Doğu Anadolu Bölgesi için günlerdir uyarısı yapılan yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.