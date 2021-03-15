Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

15.03.2021 12:43
Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı, System.String[]

Iğdır'da, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının dağcılığa kazandırılması ve bölgenin dağ turizminin canlandırılması için seminer düzenledi.

Iğdır'da, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının dağcılığa kazandırılması ve bölgenin dağ turizminin canlandırılması için seminer düzenledi.

Bölgede terörden temizlenen ve yeniden turizme açılan Ağrı Dağı'ndaki Iğdır rotasının dağcılık sporuna kazandırılıp canlandırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda kente gelen Milli Dağcı Tunç Fındık ve ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Genel Başkanı Orhan Kozan, Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda dağcılar, turizmciler ve ilgililerin katılımıyla devam etti.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e iki kere farklı rotalardan çıkmış ilk Türk olan Tunç Fındık, katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.

ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Genel Başkanı Oran Kozan da Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasını ve bölgedeki diğer dağları görseller eşliğinde katılımcılara tanıttı.

Milli Dağcı Tunç Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki dağların tanıtımı ve doğa sporcularının bu bölgeye yönlendirilmesi maksadıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu coğrafyanın tanıtımı için yerel dağcıların ve yöre halkının çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Fındık, "Ağrı Dağı'nın kuzey, batı ve doğu tarafının çok büyük potansiyeli var, umarım turizme açılır. Burası sadece dağcılık için değil, dağ bisikleti, yürüyüş gibi çeşitli aktiviteler için de çok güzel bir yer. Bütün dünyadan, Türkiye'den yerli ve yabancı turisti çekebilecek bir yer. Biz görüşmelerimizi yaptık artık top yerel yöneticilerde." dedi.

Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan da kulüp olarak Türkiye'deki bütün dağların tırmanılmasını ve insanların buralara gitmesini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Iğdır'dan Ağrı Dağı rotası bizim için çok önemli, çünkü klasik rotanın dışında bu taraftaki rotaları da nitelikli ve daha ileri seviyede dağcıların gelebileceği rotalardır. Bu rotların da açılabilmesi için mülki amirlerle görüştük, bu bölgenin dağcılıkla ilgili potansiyelini anlattık. Gençlik Spor Müdürlüğü ve AFAD ile görüşmeler yaptık, işbirliği çalışmalarımızı çoğaltmaya çalıştık. Umarım yapılan bu çalışmalarımız Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının dağ turizmine açılmasını vesile olur."

Dağcılık ve Doğa Sporları, Ağrı Dağı, Fındık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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