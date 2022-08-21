Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası tamamlandı

21.08.2022 15:36
Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası tamamlandı

Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenisin yaygınlaştırılması amacıyla 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi.

Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenisin yaygınlaştırılması amacıyla 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle 18 Ağustos'ta başlayan turnuva, üniversite yerleşkesindeki tenis kortlarında gerçekleştirildi.

Turnuvanın dördüncü günündeki maçlar sonrası erkeklerde Trabzon'dan Mustafa Sancaklıoğlu birinci, Erzurum'dan Muhammet Tunahan Kurt ikinci, kadınlarda ise Hatay'dan Sofiye Sayek birinci, Trabzon'dan Çağla Teoman ikinci oldu.

30 ilden 30'u kadın toplam 120 sporcunun katıldığı organizasyon, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ve beraberindekilerin dereceye giren sporculara kupalarını vermesiyle sona erdi.

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Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası devam ediyor Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası devam ediyor Wimbledon değil, Ağrı Wimbledon değil, Ağrı
Kaynak: AA

Ağrı Dağı, gençlik, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

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