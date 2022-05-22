Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü

22.05.2022 13:05

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta karla kaplandı.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta karla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı bölgelerinde mayıs ayına rağmen zaman zaman yağan kar, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Yağan karla birlikte dağın zirvesi ile zirveye yakın bölgeler beyaza büründü.

Hardal tarlaları ve farklı renklerdeki çiçeklerin, beyaz örtüyle bütünleşmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı

Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü
Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü
Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü
Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü
Ağrı Dağı'nın zirvesi mayısta beyaza büründü

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AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ Ağrı beyaza büründü! Mayıs ayında şaşırtan kar yağışı! Ağrı beyaza büründü! Mayıs ayında şaşırtan kar yağışı!
Kaynak: AA

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