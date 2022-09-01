Ağrı Dağı'nın zirvesinde çay içip kahvaltı yaptılar - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın zirvesinde çay içip kahvaltı yaptılar

01.09.2022 09:43
Ağrı Dağı'nın zirvesinde çay içip kahvaltı yaptılar

Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, zirvedeki sıcaklığın arttığına ve buzulların eridiğine dikkat çekmek için zirvede çay içip kahvaltı yaptı.

Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, zirvedeki sıcaklığın arttığına ve buzulların eridiğine dikkat çekmek için zirvede çay içip kahvaltı yaptı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri başlattıkları 3 Şehir 4 Zirve tırmanışları çerçevesinde Cumartesi günü saat 10.00'da Van'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme köyüne geldi.

Burada hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, 4 gün olarak planladıkları zirve tırmanışına Sabah saat 06: 05'te Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başaran dağcılar, zirvede havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yaklaşık 2 saat boyunca zirvede çay içip, kahvaltı yaptı.

Gerçekleştirdikleri zirve tırmanışı hakkında açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, zirvedeki buzulların eridiğine dikkat çekerek: "Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak Ağrı Dağı tırmanışı olarak belirledik. Ekibimiz başarılı bir performans sergileyerek 4 gün hedeflemiş olduğumuz zirve tırmanışını 3 günde bitirmiş oldu. Van'dan hareket ederek Doğubeyazıt Çevirme köyüne vardık. Çevirme Köyünden 3 bin 200 kampına aynı gün içinde varmış olduk. Kampın kurulması akşam yemeği ve yatıştan sonra 28 Ağustos Pazar günü 4 bin kampına hareket ettik. Ekibimiz saat 02.00'de zirve tırmanışı için hareket etti ve 4 saat 5 dakika yani saat 06.05'te zirveye vararak başarılı bir tırmanış gerçekleştirmiş oldu. 11 kişinin katıldığı tırmanış bütün ekibin zirve yapmasıyla tamamlandı. Zirve mutluluğumuzu hep beraber yaşadık. Ekibimizi canı gönülden kutluyoruz. Zirvenin sıcak olması nedeniyle yaklaşık 2 saat zirvenin güney yamacında zaman geçirdik. Kahvaltı ve çay molasından sonra ölümsüz fotoğraflar ile görüntüler çektik. Moladan sonra ekibimiz saat 11: 00 itibariyle 4 bin 200 kampına dönüş sağladı. Dinlenme ve yemek molasından sonra 3 bin 200 kampına oradan da Çevirme köyüne yürüyerek inişimizi gerçekleştirdik" dedi.

'BUZULLAR ERİYOR'

Açıklamasının devamında zirvedeki buzulların eridiğine dikkat çeken Kulüp Başkanı Demez, devamında: "Buzullar eriyor. Dikkat! Küresel ısınmadan dolayı Ağrı Dağı buzullarının büyük bir kısmının eridiğini, güney tarafta bulunan buzullarda bile buzul çatlaklarının olduğunu gördük. Havanın güzel olması nedeniyle ve zirve de olan buzulların erimesiyle Ermenistan-İran tarafındaki zirveye de çıkma fırsatımız oldu. Küresel ısınma sonumuz olacak. Hep beraber doğaya sahip çıkmazsak doğa yok olacak. Yok olan doğa sonumuz olacak." İfadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nın zirvesinde çay içip kahvaltı yaptılar - Son Dakika

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