Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yarın yapılması planlanan "1. Balık Gölü Kış Festivali", Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Derin bir üzüntü içinde olduklarını ifade eden Taşdemir, " Suriye'nin İdlib kentinde askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 33 şehidimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 29 Şubat Cumartesi yapılması planlanan festival iptal edilmiştir. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im vatanımızı, milletimizi ve devletimizi her türlü bela afet ve musibetlere karşı korusun." diye konuştu.