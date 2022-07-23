Ağrı'daki 2 bin rakımlı Balık Gölü, flyboard sporcularını ağırladı - Son Dakika
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Ağrı'daki 2 bin rakımlı Balık Gölü, flyboard sporcularını ağırladı

23.07.2022 11:08
Ağrı'daki 2 bin rakımlı Balık Gölü, flyboard sporcularını ağırladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, yaz kış su sporları meraklılarını ağırlıyor.

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, yaz kış su sporları meraklılarını ağırlıyor.

Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü, doğası, adaları, kuş ve balık türleriyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alıyor.

Kışın buz sporları ve buz altı dalışı yapma imkanı sunan göl, yaz aylarında da jetski, flyboard, yüzme ve dalış gibi farklı su sporlarına olanak sağlıyor.

El değmemiş doğası ve çevresindeki doğal güzellikleriyle "Doğu Anadolu'nun saklı güzelliği" olarak bilinen göle gelerek gösteri yapan flyboard sporcuları, bölgeye hayran kaldı.

Bölgede kamp tatili yapan vatandaşlara gösteri sunan sporcuların adrenalin dolu anları, AA ekibi tarafından FPV dronla görüntülendi.

"Daha önce birçok yere gittik ama böyle bir göl görmedik"

Alanya Su Sporları sporcularından Türkiye flyboard şampiyonu Kahraman Aktaş, AA muhabirine, bölgeyi daha önce duyduğunu ve merakla geldiğini söyledi.

Ekibiyle bölgeyi çok beğendiklerini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu gölün su sporları anlamında nasıl bir konum olduğu noktasında değerlendirme yaptık, burası muazzam bir konum. Burada daha profesyonel anlamda etkinlikler yapılabilir, Türkiye şampiyonası yapılabilir. Göl suyunun temiz olmasından çok etkilendik. Daha önce birçok yere gittik ama böyle bir göl görmedik. Çok temiz, doğası ve manzarası çok güzel. Özellikle Ağrı Dağı manzarası eşliğinde flyboard gösterisi yapmak bizim için büyük bir zevkti."

Sporculardan Furkan Yılmaz ise 2018'den bu yana flyboard yaptığını ve dünyanın farklı bölgelerindeki etkinliklere katıldığını anlatarak, "Ağrı Dağı'nın eteğinde bu kadar güzel ve temiz bir yer olması ilgimizi çekti. Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri, daha önce böyle bir yerde hiç uçmamıştım. Atmosferi de çok iyi." dedi.

Sporculardan Bünyamin Yardım da konumu, havası ve temizliği bakımından gölün ilgi çekici olduğunu belirtti.

Daha önce hep haritadan baktığı yere gelmenin keyifli olduğunu söyleyen Yardım, "Gölün suyu çok temiz. Havanın soğuk olduğunu düşünüyordum ama güzel ve sıcaktı. Bize gösterilen ilgi çok yüksekti. Daha önce burada flyboard etkinliği yapılmadığı için bölgede yaşayan vatandaşlar ilk bizi izledi. Buranın insanları da çok iyi ve misafirperver. Balık Gölü su sporları için çok ideal bir yer." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Balık Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'daki 2 bin rakımlı Balık Gölü, flyboard sporcularını ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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