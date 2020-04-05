Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde - Son Dakika

Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

6 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin virüsten etkilenmemeleri için gerekli önlemler titizlikle uygulanıyor.

Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin virüsten etkilenmemeleri için gerekli önlemler titizlikle uygulanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınında, ceza infaz kurumlarının, toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel, hükümlü ve tutukları korumak ve salgının yayılmasını engellenmek amacıyla Ağrı'daki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yoğun tedbirler alındı.


Üst seviyede uygulanan tedbirler çerçevesinde, ceza infaz kurumlarına giriş yapacak herkesin sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takıldıktan sonra ateşi ölçülüp el ve ayakkabıları dezenfekte edilerek kurumlara girişleri sağlanıyor.


Bu kapsamda cezaevi, periyodik olarak profesyonel ekiplerce dezenfekte ediliyor.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını önlemek için Patnos Ceza İnfaz Kurumlarında her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı ile Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Daşdemir, "Cezaevi savcımız, hekimlerimiz ve ilgili kurum müdürlerimizin katılımıyla en başından bu yana sürekli toplantılar yaparak kurum personeli ile hükümlü ve tutukluların korunması için yapılacak işlemler hakkında yol haritası belirledik." ifadesini kullandı.

Daşdemir, cezaevinde şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığını vurgulayarak, "Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle kurumlarımızda koridor, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, hükümlü ve tutukluların kullandığı telefon ahizeleri, iş yurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, sevk araçları, tuvalet ve banyolar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların barındırıldığı alanlar ile personelin kullandığı fiziki alanların genel dezenfeksiyonu günlük ve gerek duyulması halinde anlık olarak yapılıyor. Hükümlü ve tutukluların kişisel temizlikleri ile hijyeni sağlamaları için çamaşır suyu ve sıvı el sabunu veriliyor. Hükümlü ve tutukluların ilk giriş işlemleri yapılırken hastaneden ateş, öksürük, halsizlik ve bunun gibi bulgularının olmadığına dair rapor alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümlü ve tutukluların ilk giriş işlemlerinde 14 gün gözlem için izole edilmiş alanlarda müşahede altında tutulduğunu kaydeden Daşdemir, odalarda, telefon ve avukat görüşmelerinde dezenfektan, eldiven ve maske verilerek gerekli koruyucu önlemlerin alındığını belirtti.

Daşdemir, kurum personeline alınan tedbirler kapsamında seminer verildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Personelimizin bu salgından korunmaları için yapmaları gerekenler, ayrıntılı olarak anlatıldı. Alınacak önlemlere ilişkin afiş ve broşürler koridor, kantin atölye, tuvalet ve banyo gibi görünür yerlere asıldı. Kurum personelimizin de kuruma girişlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi koruyucu malzemeler verilerek ateşleri ölçülüyor. Hukukun bize emanet ettiği hükümlü ve tutuklularımızın sağlıklarının korunması için tüm tedbirler gözden geçirilmekte ve sürekli güncellenerek uygulanmaktadır."

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde büyük bir dayanışma olduğunu dile getiren Daşdemir, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ülke genelinde büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğumuz bu günlerde, bireysel yararlarını toplumun ve hizmet verdikleri kurumların yararına feda ederek kendilerinden ve ailelerinden feragat eden tüm personelimiz, tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi bizim gururumuz olmuştur. İdari izin konusunda da ihtiyacı olan ve izin kullanmak isteyen adliye personelimize gerekli kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir."

Koronavirüs, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:50 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı         
23:18
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi         
23:03
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti         
22:51
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz         
22:24
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat         
22:20
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu         
22:16
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı         
21:22
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi         
21:22
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı         
21:14
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi         
20:56
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi         
20:01
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı         
19:54
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti         
19:44
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı         
17:22
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi         
17:10
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 00:22:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]