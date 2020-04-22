Ağrı'daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 gün önce bir kişinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 16 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 19 Nisan'da ilçeye bağlı Abdigör Mahallesi Seher Sokak'taki tepelik alanda 10-15 kişinin bir kişiyi sopalarla dövdüğü ve bölgeden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede yapılan incelemede, göğsünden 3 kurşunlu vurularak öldürülen ve darbedilen kişinin cesedi bulundu.

Bu kişinin 7 Kasım 2019'da eşi M. İnaç'ı (20) yüzüne ve ayaklarına naylon poşet eriterek, 10 Nisan 2020'de de kavga ettiği eşinin amcası M.A.A'yı bıçakla boğazını keserek yaraladığı belirtilen Ramazan İnaç olduğu belirlendi.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnanç'ın öldürülmesi olayına karışan ve 3 otomobille kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu 3 otomobil ilçede bir başka adreste terk edilmiş olarak bulundu.

Bu araçlardaki parmak izlerinden de yola çıkarak şüphelileri belirleyen ekipler, "İnaç'ı tasarlayarak kasten öldürdükleri" gerekçesiyle 16 kişiyi yakaladı.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Öldürülen Ramazan İnaç'ın 5 ay önce evinde naylon poşeti yakıp eriterek eşi M. İnaç'ın yüzüne ve ayaklarına damlattığı, 2 yaşındaki kızı H.İ.'yi (2) darbettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve yaklaşık 1 ay önce tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak mahkemece tahliye edildiği öğrenildi.

Tahliye olunca denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak bir kamu kurumunda çalışmaya başladığı belirtilen maktul İnaç'ın 12 gün önce de eşinin amcası M.A.A'yı bıçaklayarak kaçtığı kaydedildi.

Ramazan İnaç'ın, şüphelilerce M.A.A'yı bıçakladığı gerekçesiyle sopalarla dövülüp öldürüldüğü, M.A.A'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.