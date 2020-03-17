Ağrı'daki FETÖ soruşturmasında yakalanan eski üsteğmen tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden biri olan eski üsteğmen tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce görevden ihraç edilen üsteğmen İ.S. Aydın'da, aktif görevde olan binbaşı H.Ö.T. ise Edirne'de yakalanıp Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası Ağrı Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadeleri alınan zanlılardan İ.S, "FETÖ/PDY üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanırken, binbaşı H.Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.