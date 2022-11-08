Ağrı'daki feci kazada kahreden ayrıntı! Hayatını kaybeden 2 kişi önceden devrilen pancar yüklü tıra yardım için gitmiş - Son Dakika
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Ağrı'daki feci kazada kahreden ayrıntı! Hayatını kaybeden 2 kişi önceden devrilen pancar yüklü tıra yardım için gitmiş

08.11.2022 13:38

Ağrı'da iki tır ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirirken, kazaya ilişkin kahreden ayrıntılar ortaya çıktı. Kazada ölen Emrah Solmaz'ın amcasının oğlu Memduh Solmaz, kuzeniyle birlikte arkadaşı Eşref Tutak'ın daha önce devrilen pancar yüklü tıra yardıma gittikleri esnada yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaşamlarını yitirdiklerini anlattı. Solmaz, "Aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'ın, daha önce kaza yapan pancar yüklü tırın iş makinesiyle kaldırılmasına yardımcı olmak için olay yerinde bulunduğu öğrenildi.

KARDEŞİNİN YARDIMINA GİTMİŞLER

Kazada hayatını kaybeden Emrah Solmaz'ın amcasının oğlu Memduh Solmaz, ölen kuzeninin, arkadaşı Eşref Tutak ile tırı devrilen kardeşinin yardımına gittiğini söyledi.

Ağrı'daki kazada kahreden detay! Ölen 2 kişi önceden devrilen pancar yüklü tıra yardım için gitmiş

"KEPÇEYLE ARACI KALDIRMAK İSTERKEN OTOBÜS DALIYOR"

Tırın bölgeden kaldırılması sırasında ikinci kazanın meydana geldiğini belirten Solmaz, "Önceki araç, Emrah'ın kardeşine ait ve kaza yapıyor. Kaza da 10.30 civarında oluyor. Arabayı düzeltmek için kepçe falan getirmişler. O sırada aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor. Duyar duymaz kendi araçlarına yardıma gitmişler ama otobüs hepsini ezmiş" dedi.

KAZADA 7 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın çok üzücü olduğunu dile getiren Solmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın Tutak ilçe merkezinde dün karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 2'si ağır 18 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ağrı'daki feci kazada kahreden ayrıntı! Hayatını kaybeden 2 kişi önceden devrilen pancar yüklü tıra yardım için gitmiş - Son Dakika

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