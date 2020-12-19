Küpkıran Kayak Merkezinde gece de kayak yapılabilecek - Son Dakika

Küpkıran Kayak Merkezinde gece de kayak yapılabilecek

19.12.2020 11:17

Ağrı'da bulunan ve bu yıl pistleri yenilenerek büyütülen Küpkıran Kayak Merkezi'nde, yeni kış sezonunda gece de kayak yapılabilecek.

Ağrı'da bulunan ve bu yıl pistleri yenilenerek büyütülen Küpkıran Kayak Merkezi'nde, yeni kış sezonunda gece de kayak yapılabilecek.

Kar yağışının ve soğuk havanın çile olmaktan çıkıp ekonomik değere dönüştüğü Doğu Anadolu Bölgesi, son yıllarda kış turizmine yönelik yatırımlarla adından söz ettiriyor.

Ağrı'ya 2 kilometre uzaklıkta bulunan Küpkıran Kayak Merkezi, kolay ulaşımı nedeniyle her yıl kış sezonunda çevre illerden çok sayıda kayak tutkununu misafir ediyor.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) sağladığı 2 milyon liralık destekle Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından kayak merkezinin daha modern hale getirilmesi için proje hazırlandı.

Suni karlama sisteminin de altyapısı hazır

İş makineleriyle uzatılan ve genişletilen pistlerde, ayrıca gece de kayak yapılabilmesi için aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Altyapıları tamamlanan suni karlama ve yürüyen bandın ise gelecek yıl faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimlerinin zorlu geçtiği kentte, insanların kayak merkezinde çocuklarıyla stres atıp keyifli vakit geçirebileceğini söyledi.

Çalışmalarla kapasitesi büyütülen tesiste kayakseverlerin hem gündüz hem de gece kayak yapma imkanı bulacağını ifade eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki koşulları iyileştirmek ve modern bir kayak merkezinin sahip olduğu şartlara yaklaştırmak anlamında bir yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırım kapsamında pistlerin hem boyu uzatıldı hem de özellikle pistte genişletmeler yapılarak yeni kayak alanları oluşturuldu. Belirli noktalarda yıpranmış olan teknik tesisler bu kapsamda yenilendi. Bazı faaliyetler açısından güzel bir ambiyans oluşturulabilecek gece aydınlatması gerçekleştirildi. İlimizde gece kayağı mümkün kılınacak. Gece kayağının yapılması çok önemlidir. Bu da çeşitli etkinlikler açısından olumlu bir etki yaratacaktır."

Atıl durumdaki kayak merkezi de değerlendirilecek

Vali Varol, Eleşkirt ilçesinde atıl durumda bulunan Güneykaya Kayak Merkezi ile de yakından ilgilendiklerini anlattı.

Kayak merkezinin tekrar faaliyete geçirilerek eski günlerine dönmesini istediklerini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Malumunuz bu kayak merkezimiz döneminin en modern ve en yüksek kapasiteli kayak merkezlerinden biriyken bir dönem atıl kalmış. Bununla ilgili çok ciddi bir teknik inceleme yaptık. Şu an maliyet hesaplamaları yaptırıyoruz. Bir şekilde kaynak bulup bu kayak merkezimizi de hayata geçirerek belki de bölgenin en iddialı kayak merkezlerinden birisi olabilecek bu alanı hem Ağrı'mızın hem ülkemizin hem de yurt dışından gelecek turistlerin hizmetine sunma noktasında çaba gösteriyoruz."

Küpkıran Kayak Merkezinde gece de kayak yapılabilecek
Küpkıran Kayak Merkezinde gece de kayak yapılabilecek
Küpkıran Kayak Merkezinde gece de kayak yapılabilecek
Küpkıran Kayak Merkezinde gece de kayak yapılabilecek

Doğu Anadolu Bölgesi, Kayak Merkezi, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küpkıran Kayak Merkezinde gece de kayak yapılabilecek - Son Dakika


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