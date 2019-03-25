Son Dakika Haberleri: Ağrı'daki Muhtarlık Kavgasında 7 Şüpheli Serbest

Ağrı'daki Muhtarlık Kavgasında 7 Şüpheli Serbest

37 dakika önce

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Karakaya ve Karabat aileleri arasında 5 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasında gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Ağrı'daki Muhtarlık Kavgasında 7 Şüpheli Serbest, System.String[]
AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde Karakaya ve Karabat aileleri arasında 5 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasında gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Jandarmanın köyde, polisin ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Taşlıçay'ın Çöğürlü köyünde iki dönem muhtarlık yapan Hasan Karakaya yeniden aday olurken, köye bağlı Sermik mezrasında yaşayan Mikail Karabat da adaylığını açıkladı. Mezradan köye seçim çalışmasına giden Mikail Karabat ile Hasan Karakaya arasında tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Dün öğleden sonra ilçe merkezinde karşılaşan iki aday arasında muhtar adaylığı yüzünden yine tartışma çıktı. Ailelerin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve jandarma ekipleri tarafları ayırdı. Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alındı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli bugün sabah saatlerinde çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılardan 2'si taburcu edilirken, Abdullah Karabat, Umut Karabat ve Yusuf Karakaya'nın tedavileri sürüyor. Jandarma ekipleri, olayların büyümemesi için Hasan Karakaya'nın ailesinin bugün köyden çıkmasına izin vermedi. Jandarma köyde, polis ekipleri ise ilçe merkezindeki geniş güvenlik önlemleri aldı. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

Taşlıçay, Karakaya, Ağrı, Güncel
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