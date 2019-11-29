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Ağrı'daki "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi
6 saat önce
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi kapsamında kentte görev yapan öğretmenlerin çizdiği resimler sergilendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:52 Kaynak: AA
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi kapsamında kentte görev yapan öğretmenlerin çizdiği resimler sergilendi.
Proje kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesinde açılan sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğretmenlerin büyük emeklerle hazırladığı birbirinden güzel resimler, davetlilerden beğeni gördü.
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