Ağrı'daki ortak kullanım alanlarında Kovid-19 önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'daki ortak kullanım alanlarında Kovid-19 önlemi - Son Dakika

Ağrı'daki ortak kullanım alanlarında Kovid-19 önlemi

6 saat önce

Ağrı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı viral enfeksiyon ve salgınlara karşı ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Ağrı'daki ortak kullanım alanlarında Kovid-19 önlemi, System.String[]

Ağrı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı viral enfeksiyon ve salgınlara karşı ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, dünyanın birçok yerinde yayılmaya devam eden koronavirüs tehdidine karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin özel kıyafetlerle maske takarak toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların ortak kullandığı yerlerde ilaçlama çalışması yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların virüslerden uzak tutulması hedefleniyor. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan belediye ekipleri, belirlenen alanları ilaçladı. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek."

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı
BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu Bakan Soylu'ya soruldu: Şehitlerin geldiği gece sosyal medya neden kısıtlandı?

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:53:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'daki ortak kullanım alanlarında Kovid-19 önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]