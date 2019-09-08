Son Dakika Haberleri: Ağrı'daki PKK/KCK operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'daki PKK/KCK operasyonu

21 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski HDP İlçe Başkanı Seyit Battal Can'ın da bulunduğu 10 zanlıdan 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Ağrı'daki PKK/KCK operasyonu, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski HDP İlçe Başkanı Seyit Battal Can'ın da bulunduğu 10 zanlıdan 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Patnos ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 kişiye yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 6 Eylül 2019'da operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda suça konu çeşitli silah ve malzeme ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen sanıklardan, aralarında eski HDP İlçe Teşkilatı Başkanı Can'ın da yer aldığı 9'unun tutuklandığı, birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, firar durumundaki 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı ili bölgesinde bulunan teröristler ile bu teröristlere yardım ve yataklık yapan işbirlikçi şahıslara yönelik operasyonların, artan kararlılıkla aralıksız devam ettiği bildirildi.

Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz
Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:43:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'daki PKK/KCK operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]