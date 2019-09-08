Son Dakika Haberleri: Ağrı'daki pkk operasyonunda 9 tutuklama
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Ağrı'daki pkk operasyonunda 9 tutuklama

1 saat önce

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı'daki pkk operasyonunda 9 tutuklama, System.String[]

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 6 Eylül'de Patnos'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, silahlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan, aralarında HDP'nin Patnos ilçe teşkilatı eski başkanının da bulunduğu 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Patnos, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:41 Kaynak: DHA
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