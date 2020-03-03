Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu - Son Dakika

Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu

6 saat önce

Son dakika: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak dün helikopterle getirildiği Erzurum'da tedavi altına alınan gümrük personeli Özgür Kavastan da şehit oldu. Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Kavastan, yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.

ERZURUM VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda bir personel şehit olmuştu. Saldırının ardından başlatılan operasyonda arazi taraması yapan 1 asker yaralanmıştı.

NÖBET DEĞİŞİMİNDE SALDIRDILAR

Ağrı Valiliği'ndensaldırıya ilişkin bir yazılı açıklamada, "Bu sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısında görev yapan personelimizin nöbet değişimi için Doğubayazıt'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırı sonucu aracın ön tekerleği isabet almış bu sebeple karayolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmektedir" denilmişti.

Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
Gürbulak, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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