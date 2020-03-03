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Ağrı'daki roketli saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi
14 dakika önce
Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:39
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