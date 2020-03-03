Ağrı'daki roketli saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ağrı'daki roketli saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Ağrı'daki roketli saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi

14 dakika önce

Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.

Ağrı'daki roketli saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.

Gürbulak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:39 
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