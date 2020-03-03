Ağrı'daki roketli saldırıdan sonra hastanede şehit olan gümrük personeli, memleketi Mersin'e... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'daki roketli saldırıdan sonra hastanede şehit olan gümrük personeli, memleketi Mersin'e... - Son Dakika

Ağrı'daki roketli saldırıdan sonra hastanede şehit olan gümrük personeli, memleketi Mersin'e...

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve bugün şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan'ın cenazesi, memleketi Mersin'e uğurlandı.

Ağrı'daki roketli saldırıdan sonra hastanede şehit olan gümrük personeli, memleketi Mersin'e..., System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve bugün şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan'ın cenazesi, memleketi Mersin'e uğurlandı.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve bugün yaşam mücadelesini kaybeden 29 yaşındaki Kavastan için Erzurum Adli Tıp Kurumu bahçesinde tören düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Zeki Kaya'nın dua etmesi ve helallik almasının ardından Kavastan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil aracına konularak kara yoluyla memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi.

Kavsatan'ın annesi Münevver ile babası Mehmet'i Erzurum Valisi Okay Memiş'in teskin ettiği törene, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemelmaz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum, Mersin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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