Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan'ın naaşı Özgür Kavastan'ın yakınlarından görüntüler Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun şehit Özgür Kavastan'ın yakınlarına taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması Cenazenin konvoy eşliğinde taşınması MERSİN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak...

Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan'ın naaşı

Özgür Kavastan'ın yakınlarından görüntüler

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun şehit Özgür Kavastan'ın yakınlarına taziyede bulunması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin konvoy eşliğinde taşınması MERSİN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan (29) Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı

Ali ihsan, Mersin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:39 Kaynak: AA
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