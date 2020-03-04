Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Ağrı'daki saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan'ın naaşı Özgür Kavastan'ın yakınlarından görüntüler Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun şehit Özgür Kavastan'ın yakınlarına taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması Cenazenin konvoy eşliğinde taşınması MERSİN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak...
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:39 Kaynak: AA
Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan'ın naaşı
Özgür Kavastan'ın yakınlarından görüntüler
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun şehit Özgür Kavastan'ın yakınlarına taziyede bulunması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin konvoy eşliğinde taşınması MERSİN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan (29) Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.
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