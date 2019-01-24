Son Dakika Haberleri: Ağrı'daki Terör Operasyonu

Ağrı'daki Terör Operasyonu

40 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Ağrı'daki Terör Operasyonu, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Ocak Pazartesi günü Patnos ilçesine bağlı Gençali köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, zanlılardan birinin tutuklandığı, diğerinin adli kontrol şartıyla salıverildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kişilerin ikametlerindeki aramada 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 4 şarjör ile 102 fişek, 2 tabanca ve tabancalara ait 3 şarjör ve 77 mermi ile 3 av tüfeğinin yanı sıra örgütü simgeleyen 5 bez parçası ele geçirildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:30:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'daki Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]