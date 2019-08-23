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Ağrı'daki terör operasyonu

1 saat önce

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Ağrı Adliyesine getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i cezaevine gönderildi, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kent merkezi ile Doğubayazıt, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda sosyal medya hesaplarından PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, örgüt propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız ve bir kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsat tarihi geçmiş bir av tüfeği, bir hançer ve fişekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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