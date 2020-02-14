Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet" ile "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen zanlılardan, Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada
"OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı Aydın'daki fuhuş operasyonunda, şüphelilerden birisinin polis memuru olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 04:19:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'daki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]