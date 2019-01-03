Ağrı'daki Terör, Uyuşturucu ve Asayiş Olayları

Ağrı'da polisin geçen yıl düzenlediği terör, uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 847 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Ağrı'da polisin geçen yıl düzenlediği terör, uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 847 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 2018 yılında FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonlarda yakaladığı kişilerden 93'ünün tutuklandığı, 32'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.



Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında gözaltına alınan kişilerden 233'ünün tutuklandığı, 237'sinin adli kontrol şartıyla salıverildiği anlatılan açıklamada, bu kişilerden 1 el yapımı patlayıcı, 6 uzun namlu silah, 613 uzun namlu silah fişeği, 54 av tüfeği, 397 av tüfeği fişeği, 8 tabanca, 1373 tabanca fişeği,

13 kurusıkı tabanca ile 41 kurusıkı fişeği ele geçirildiği kaydedildi.



Polisin yıl boyunca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında gözaltına aldığı şüphelilerden 100'ünün tutuklandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Operasyonlarda 1 milyon 768 bin 727 paket kaçak sigara,

109 bin 672 litre kaçak akaryakıt,

2 bin 427 kaçak cep telefonu, 157 bin 950 kilo ve ayrıca 341 bin 958 adet emtia, 325 bin 280 kaçak ilaç, 4 bin 599 adet sahte para, çek ve sahte belge, 54 bin 600 adet içi boş makaron ele geçirilmiş, 206 araca el konulmuştur."



Açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında da 128 şahsın tutuklandığı bildirilen açıklamada, "bu kişilerden 742 kilo 345 gram eroin, 7 kilo 170 gram Metamfetamin,

94 kilo 720 gram esrar, 286 adet ecstacy hap,

224 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 347 gram afyon sakızı, 1301 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir." denildi.



5575 düzensiz göçmen yakalandı



Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalara yer verilen açıklamada, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 5575 göçmenin yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari işlemlerinin yapıldığı vurgulandı.



Açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 91 kişinin tutuklandığı, 34'ünün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.



Asayiş olaylarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, kentte geçen arandığı için yakalanan 125 kişinin yanı hırsızlık olaylarına karışan 58 kişi ile şahsa karşı işlenen suçlara karışan 19 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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