Son Dakika Haberleri: Ağrı'daki Terör, Uyuşturucu ve Asayiş Olayları

Ağrı'daki Terör, Uyuşturucu ve Asayiş Olayları

42 dakika önce

Ağrı'da yılın ilk ayında düzenlenen terör, uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 104 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Ağrı'daki Terör, Uyuşturucu ve Asayiş Olayları, System.String[]
Ağrı'da yılın ilk ayında düzenlenen terör, uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 104 kişinin tutuklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2018 yılında FETÖ/PDY'ye yönelik Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı, 27'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında gözaltına alınan kişilerden 15'inin tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 4 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Polisin kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında gözaltına aldığı şüphelilerden 11'inin işlemlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Operasyonlarda 56 bin 310 paket kaçak sigara, 2 bin 573 adet tarihi sikke, 75 ton mazot, 5 adet sahte para ele geçirilmiş, 31 araca el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında da 28 şahsın tutuklandığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu kişilerden 1 kilo 51 gram metamfetamin, 17 gram eroin, 3 kilo 87 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 21 kilo 655 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir."

319 düzensiz göçmen yakalandı


Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalara da yer verilen açıklamada, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 319 göçmenin yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari işlemlerinin yapıldığı vurgulandı.


Açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 11 kişinin tutuklandığı belirtildi.


Asayiş olaylarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 14 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 4 şüphelinin şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 32 zanlının ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:40 Kaynak: AA

Ağrı, Güncel
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