Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi

12.04.2022 11:47

Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, ilkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda da hala buzla kaplı bulunuyor.

Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, ilkbahar mevsiminin ikinci ayı nisanda da hala buzla kaplı bulunuyor.

Mart ayında en düşük sıcaklığın sıfırın altında 21,5 derece ölçüldüğü kentteki bazı noktalarda halen kıştan kalma günler yaşanıyor.

Aralık ayının ortalarında buz tutmaya başlayan Yazıcı Barajı, martın ilk haftalarında kısmen çözülse de sonrasında etkili olan soğuklar nedeniyle yeniden dondu.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda da henüz çözülmeyen baraj, havadan görüntülendi.

Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi
Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi
Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi
Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi
Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi
Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi
Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi
Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:48:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yazıcı Barajı'nın buzla kaplı yüzeyi henüz çözülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement