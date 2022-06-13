227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine yollandı

Ağrı'da 227 düzensiz göçmen uçakla Afganistan'a gönderildi.
Yasal olmayan yollarla yurda girdikten sonra yakalanıp İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine getirilen 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Kontrollerin ardından salona alınan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasıyla jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek uçağa alındı.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu uçak, daha sonra Afganistan'a hareket etti.
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