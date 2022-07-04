273 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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273 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

04.07.2022 23:43

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 düzensiz göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 düzensiz göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.

Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

Düzensiz göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.

Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.

Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 273 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 273 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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