Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti - Son Dakika

Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti

6 saat önce

Ağrı Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gönderildi.

Ağrı'dan 4 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gitti, System.String[]

Ağrı Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için AFAD koordinesinde ekip oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çığ bölgesindeki çalışmalara destek olmak için ilimizden 4 kişilik bir arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma aracı ile olay bölgesine hareket edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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