Ağrı'dan Almanya'ya evlenmek için giden genç girdiği nehirde kayboldu - Son Dakika

Ağrılı genç evlenmek için gittiği Almanya'nın Bremen kentinde serinlemek için girdiği Weser nehrinde bir anda gözlerden kayboldu.

Ağrı'nın Kazlı köyünde ikamet ettiği öğrenilen Ali Yıldırım(26) isimli genç, evlilik için gittiği Almanya'nın Bremen kentinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için Weser nehrine girdi. Nehire girdikleri esnada oradan geçen bir yük gemisinin akıntısına kapılan Yıldırım, bir anda gözlerden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Alman kurtarma ekipleri nehirde Ali Yıldırım'ı arama çalışması başlattı. Alman kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına tekne ve helikopterlerin yanı sıra dalgıçlarda katılırken, Yıldırım'a ait hiçbir ize rastlanılmadı.

Kayıp gencin babası İhsan Yıldırım oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden konu hakkında yardım istedi. Baba Yıldırım eğer oğlum kaybolmasaydı 2 gün sonra düğününü yapacaktık ifadelerini kullandı. - AĞRI