Ağrı'dan Diyarbakır annelerine destek

Ağrı'da Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Kollarına bağlı temsilciler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneler ile ilgili destek açıklaması yaptı.



Ağrı Merkez Cami önünde bir araya gelen Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bağlı kadınlar ile çok sayıda vatandaş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelere destek olmak için basın açıklaması düzenleyerek, annelere destek oldu.



Sivil Toplum Kuruluşları adına Ebru Dişçi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, "Bu gün burada annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmaları dahil her şeyi göze almış, evlatlarının dönmesini isteyen anneler, " Başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklarıdır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler "Anne acısının etiketi olmaz" diyor, yerel, ulusal ve uluslar arası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için "Teröre yeter" diyen, Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret Terör Örgütünün ağına düşmüş her evlat ve annesine umut oldu. Tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, Terör Örgütünün hain emelleri için, Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz "Yeter artık" feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bu gün Ağrı'da Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız" ifadelerine yer verildi. - AĞRI