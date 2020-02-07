Ağrı'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Ağrı'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Ağrı'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.


Doğubayazıt İlçe Müftülüğü, bir hafta önce İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yardım kampanyası başlattı.


Sivil toplum kuruluşu mensupları ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede toplanan gıda, giyim, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri, İlçe Müftülüğüne teslim edildi.


Müftülükte paketlenen yardım malzemesi daha sonra kamyonla İdlib'e yollandı.

Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplanan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Özdemir, "Müftülüğümüzün koordinesinde İdlib'deki insani drama sessiz kalmamak için böyle bir kampanya başlattık. Çok şükür vatandaşlarımızın yardımıyla bir hafta gibi kısa sürede bir kamyon yardım topladık ve dualar eşliğinde yardım malzemesi yüklü aracımızı uğurladık. Yardımlar İdlibli kardeşlerimize gönderilecek." diye konuştu.

Özdemir'in yanı sıra Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, İlçe Tarım Müdürü Salih Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından yardım malzemeleri gönderildi.

Doğubeyazıt, İdlib, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]