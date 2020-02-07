Ağrı'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.



Doğubayazıt İlçe Müftülüğü, bir hafta önce İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yardım kampanyası başlattı.



Sivil toplum kuruluşu mensupları ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede toplanan gıda, giyim, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri, İlçe Müftülüğüne teslim edildi.



Müftülükte paketlenen yardım malzemesi daha sonra kamyonla İdlib'e yollandı.

Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplanan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Özdemir, "Müftülüğümüzün koordinesinde İdlib'deki insani drama sessiz kalmamak için böyle bir kampanya başlattık. Çok şükür vatandaşlarımızın yardımıyla bir hafta gibi kısa sürede bir kamyon yardım topladık ve dualar eşliğinde yardım malzemesi yüklü aracımızı uğurladık. Yardımlar İdlibli kardeşlerimize gönderilecek." diye konuştu.

Özdemir'in yanı sıra Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, İlçe Tarım Müdürü Salih Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından yardım malzemeleri gönderildi.