Ağrı'dan İdlib'e insani yardım Tır'ı gönderildi - Son Dakika

Ağrı'da Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır İnsani yardım malzemesi gönderildi.



Ağrı'da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, İdlib için "İdlib'e Acil Yardım" kampanyası başlatarak İdlib bölgesinde acil ihtiyacı olan insanlara yardım çağrısında bulundu. Başlatılan kampanyaya destek olan STK'lardan Ağrı İHH Şubesi, Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, MEMURSEN, HAK-İŞ, Ağrı Sivil Toplum Platformu ve Eğitim Destek Platformu üyeleri ve gönüllüleri Kağızman Caddesinde bir araya gelerek toplanan yardımları İdlib'e gönderirken ortak basın açıklaması yaptı.



Sivil Toplum Kuruluşları adına okunan basın açıklamasında, Esed rejiminin İran ve Rusya'nın desteğiyle Suriye'deki insanlara zulüm ettiğine dikkat çekilerek, "Suriye'de dokuz yıldır devam eden savaş halen sürmektedir. Savaş milyonlarca insanın göç etmesine, yurdunu yuvasını bırakarak doğduğu, doyduğu topraklardan uzaklaşmasına neden oldu. Kimse isteyerek böyle bir zorluğa katlanmaz. Bu durum zalimlerin kirli oyunlarının bir parçasıdır. Rus ve İran destekli zalim Esed rejimi mazlumların üzerine ateş yağdırıyor. İnsanları ya bombalayarak ya da aç bırakarak öldürüyor. 4 milyona yakın sivilin yaşadığı İdlib'de insanlar, her gün gözyaşı dökmekte. Her gün sivil insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler hedef gözetilmeksizin bombalanmaktadır. Rusya ve Esed rejimi bölgede hala katliam peşinde. İdlib'de insanlık her geçen gün ölüyor" ifadeleri kullanıldı.



"Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor"



Açıklamanın devamında Suriye'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:



"Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunu görmezden gelmek, kendisinden başkasını düşünmemek, değil bir Müslümanın, sıradan hiç bir insanın yapabileceği bir davranış değildir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor; "Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulüm etmez ve onu zalime teslim etmez.' Bizler de bu nebevi öğütten aldığımız sorumluluk bilinciyle 9 yıldır mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Temennimiz emperyalist güçlerin satranç tahtasına çevirmiş oldukları başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların kendi özgürlüklerine kavuşmasıdır. Unutmayalım ki, Suriye'de yaşanan bu kirli savaşın en büyük mağdurları olan soğuktan donarak ölen çocuklara ve yuvaları yıkılmış kadınlara vicdan sahibi her kesin borcu var. Bombalardan kaçıp canını kurtarmaya çalışan bu insanlar ne yazık ki bu sefer de açlığa ve soğuğa karşı hayat mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar. Bu çaresizliğin içinde bulunan insanlara hamdolsun Türkiye halkı bu güne kadar kardeşliğini en iyi şekilde ortaya koydu. İnanıyoruz ki, bu kadirşinas halk bundan sonra da Suriyeli kardeşlerini güçleri yettiği kadar desteklemeye devam edecektir"



Yapılan ortak basın açıklamasının ardından Ağrılı hayırseverlerden toplanan halı, kilim, battaniye, yatak, çocuk bisküvisi, bebek maması, bebek bezi ve ayakkabı gibi yardım malzemelerinin yüklü olduğu tır, İdlib'e hareket etti. - AĞRI