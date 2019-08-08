Ağrı'dan yurdun batısına 133 bin kurbanlık sevk edildi

Türkiye'nin hayvan varlığı açısından önemli merkezlerinden Ağrı'dan Kurban Bayramı dolayısıyla batıdaki illere 133 bin kurbanlık sevk edildi.

Türkiye'nin hayvan varlığı açısından önemli merkezlerinden Ağrı'dan Kurban Bayramı dolayısıyla batıdaki illere 133 bin kurbanlık sevk edildi.

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, Karadeniz ve batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı gerçekleştirilen Ağrı Hayvan Borsası'nda, bayrama kısa süre kala hem kurbanlık sevkiyatı hem de besiciler ile müşteriler arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor.

Bayram öncesi bütçelerine uygun fiyata kurbanlık satın almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Büyük emek verdikleri küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları, zarar etmeden satmaya çalışan besicilerle, uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor.

Bayram yaklaştıkça yoğunluğun giderek artmaya başladığı pazarda, küçükbaş hayvanlar 1300 liradan, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'nın hayvancılık bakımından Türkiye'nin ve bölgenin önemli illerinden olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nda geçen yıl batı illerine gönderilen kurbanlık sayısına yaklaştıklarını belirten Engin, şöyle konuştu:

"Güncel olarak 390 bin büyükbaş hayvan varlığımız, bir milyon 350 civarında da küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. Ağrı, özellikle hayvan besi materyalinin yetiştirilmesi noktasında önemli illerden biri. Yetiştirdiğimiz hayvan varlığının ciddi bir bölümünü hem kurban bölümünde hem de sonraki dönemlerde özellikle besi yapılabilecek batı illerine yoğun şekilde sevk ediyoruz. Kurban Bayramı dönemi bizim için daha yoğun geçiyor. Besicilerimizin daha yoğun bir şekilde hayvanlarını batıya sevk ederek satıyor."

Bayram yaklaştıkça besicilerin batı illerine göre daha yakın olan Karadeniz illerine kurbanlık götürdüklerini ifade eden Engin, bayramın ilk gününe kadar hayvan sevkiyatının devam edeceğini anlattı.

Kurbanlıkların Ağrı gibi küçük illerin ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Engin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kurban döneminde batı illerine 140 bin küçükbaş, 24 bin büyükbaş hayvan sevk ettik. Şu an halihazırda Kurban Bayramı'na 3 gün var ve 23 bin büyükbaş sevki gerçekleştirildi. Geçen yılla kıyasladığımızda küçükbaş hayvanda belki geçen yılki sayıyı bulamayabiliriz ama büyükbaşta geçen yıl sevk ettiğimiz sayıya ulaşacağız. Son günlerde Ağrı'dan Trabzon ve Rize'ye hayvan sevki oluyor. Veteriner hekim arkadaşlarımız hayvanların gerekli sağlık taramalarını yapıyor ve gidecekleri illere o şekilde gönderiyorlar."

Engin, Kurban Bayramı'nın kentin ekonomisi açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Kurbanın bizim ilimize çok ciddi bir katma değeri var. Yetiştiriciler kurbandan sonra hayvan alırlar ve bir yıl boyunca hazırlayıp Kurban döneminde batı illerine gönderirler. Bu anlamda bizim gibi iller için Kurban Bayramı çok önemli bir faaliyet ve ticari dönem." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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